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РЕЗУЛЬТАТИ ВІДПРАЦЮВАННЯ У ПОКРОВСЬКУ

24.01.2018 Новини Комментариев нет
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За один день профілактичного відпрацювання поліцейські перевірили 425 громадян, 405 автомобілів, склали 23 адміністративні протоколи і вилучили 3 одиниці нелегальної зброї.

Площа м. Покровск складає 29,57 гектарів, на яких мешкає 64520 тисячі громадян. Місто розташоване у зоні проведення АТО, тому головне завдання правоохоронців – припинення нелегального обігу зброї, боєприпасів та вибухівки, а також виявлення осіб, причетних до незаконних збройних формувань.

До профілактичного відпрацювання міста були задіяні співробітники місцевої поліції, кінологічного підрозділу та військовослужбовці Національної гвардії — загалом близько 100 осіб.

О 8.00 годині ранку був проведений детальний інструктаж. З метою належної координації відпрацювання у Покровському відділі поліції був розгорнутий оперативний штаб.

За час відпрацювання міста співробітниками поліції було перевірено 347 легкових автомобілів, 15 автобусів та 43 вантажівки. За порушення правил безпеки дорожнього руху складено 4 адміністративні протоколи.

В ході перевірки документів 35-річного місцевого мешканця пішим нарядом був виявлений мобільний телефон, який знаходиться у розшуку за Селидівським відділенням поліції.

Також, перевірено 20 власників зареєстрованої зброї. В результаті був вилучений мисливський карабін та 2 газових пістолета, які зберігалися із простроченими дозвільними документами.

Окрім цього співробітниками сектору ювенальної превенції були перевірені 8 родин, які опинилися у складних життєвих умовах. В результаті зазначених перевірок було складено 2 адміністративних протоколи за неналежне виконання батьками батьківських обов’язків.

За місцем мешкання було перевірено 25 осіб, які перебувають на профілактичних обліках правоохоронців.

Покровський відділ поліції

Донецької області

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