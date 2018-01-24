Це день Федосєєв-Весняка. Придивлялися до погоди, щоб передбачити, якою буде осінь, і коли прийде весна, чи можна очікувати багатого врожаю. Особливу увагу звертали на поведінку тварин.
24 січня було достатньо холодно, а тому, не дивно, що на багатьох людей нападала лихоманка-трясовіца. Люди представляли її у вигляді нечистих духів — як злий жінку в чорному вбранні. І для того щоб прогнати трясовіца, напускали в квартиру різних неприємних запахів. Крім цього, вважалося, що лихоманку можна прогнати 24 січня під час топки клуні, коли виділявся дим. І, природно, оздоровчий ефект надавала баня, в якій парили хворого. До речі, у багатьох селах традиція лікуватися таким чином збереглася і донині.
Щоб захистити дитину від лихоманки, його вкутували на ніч в шкуру тварини. Якщо ж шкури не було, то просто змушували спати, закутавшись в шубу.
Народні прикмети на 24 січня
- Вважалося, яка погода на Федосєєв, таким і буде весь листопад
- Якщо погода була теплою, значить, весна настане рано. Казали: «На Федосєєв тепло — справа на ранню весну пішло»
- Також тепла Федосєєв день пророкує рясні дощі навесні
- Сильна відлига 24 січня означає, що весна буде дуже короткою. Казали: «Якщо в січні — березні, то в березні січня чекай»
- Сильна холоднеча — нечисть розважається. Злих духів виганяли з будинків під час Святок, а тому, вважалося, що зараз, 24 січня, вони зібралися разом і бешкетують.
- Якщо вранці йде сніг, то ввечері вдарить мороз, і холодні дні триватимуть довго
- Якщо в лісі чути відлуння — прикмета того, що будуть морози
- Якщо вівці 24 січня голосно бекають і всім стадом забиваються в кут, то незабаром погода зіпсується
- Мокра шерсть в овець — бути дощовому році
- Якщо вівці 24 січня між собою б’ються — незабаром підніметься вітер
- Корова відмовляється виходити на вулицю з хліва — прикмета до того, що скоро почнеться заметіль
- Якщо корова трясе ногами — найближчим часом похолоднішає
- На дахах 24 січня висять бурульки — лютий місяць буде теплим
- Собака скиглить — хтось із родини захворіє
- Якщо по всьому селу прокатати колесо — скоро прийде весна