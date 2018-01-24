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ГОРОСКОП НА 24 СІЧНЯ

24.01.2018 Гороскоп Комментариев нет
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ОВЕН

Місяць знаходиться у вашому знаку, а це значить, що ви можете розраховувати на її незриму підтримку.

ТЕЛЕЦЬ

Ця місячна доба вас не потривожать, а, навпаки, дадуть додаткові сили для руху вперед.

БЛИЗНЮКИ

Після обіду і завтра вранці до вас прийде багато усіляких знаків і ознак.

РАК

Це ранок вам краще провести підбиваючи проміжні підсумки, а ввечері помедитувати.

ЛЕВ

Не варто в цей день брати гроші в борг і намагатися повернути собі те, що повинні вам.

ДІВА

Проявляйте в цей день скромність в прояві почуттів, остерігайтеся брехні і лицемірства.

ТЕРЕЗИ

Сьогодні після обіду і завтра вранці можна займатися таким нудним заняттям як збір довідок.

СКОРПІОН

Сьогоднішній день краще присвятити генеральному прибиранні в прямому і в переносному сенсі.

СТРІЛЕЦЬ

Пам’ятайте, ваші головні противники на сьогодні — це гординя, егоїзм і жорстокість.

КОЗЕРІГ

Сьогодні відбудуться події, яких ви чекали давно. Зберіться — і ви будете на висоті.

ВОДОЛІЙ

У цю місячну добу можна зробити зусилля над собою і круто змінити своє життя.

РИБИ

У цей день вам краще відпочити — це необхідно, щоб підготуватися до активного закінчення тижня.

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