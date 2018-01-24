ГОРОСКОП НА 24 СІЧНЯ

ОВЕН
Місяць знаходиться у вашому знаку, а це значить, що ви можете розраховувати на її незриму підтримку.
ТЕЛЕЦЬ
Ця місячна доба вас не потривожать, а, навпаки, дадуть додаткові сили для руху вперед.
БЛИЗНЮКИ
Після обіду і завтра вранці до вас прийде багато усіляких знаків і ознак.
РАК
Це ранок вам краще провести підбиваючи проміжні підсумки, а ввечері помедитувати.
ЛЕВ
Не варто в цей день брати гроші в борг і намагатися повернути собі те, що повинні вам.
ДІВА
Проявляйте в цей день скромність в прояві почуттів, остерігайтеся брехні і лицемірства.
ТЕРЕЗИ
Сьогодні після обіду і завтра вранці можна займатися таким нудним заняттям як збір довідок.
СКОРПІОН
Сьогоднішній день краще присвятити генеральному прибиранні в прямому і в переносному сенсі.
СТРІЛЕЦЬ
Пам’ятайте, ваші головні противники на сьогодні — це гординя, егоїзм і жорстокість.
КОЗЕРІГ
Сьогодні відбудуться події, яких ви чекали давно. Зберіться — і ви будете на висоті.
ВОДОЛІЙ
У цю місячну добу можна зробити зусилля над собою і круто змінити своє життя.
РИБИ
У цей день вам краще відпочити — це необхідно, щоб підготуватися до активного закінчення тижня.