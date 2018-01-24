ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 24 СІЧНЯ

- 1848 — у Північній Каліфорнії Джеймс Маршал знайшов великий золотий злиток, що дало поштовх до виникнення явища, котре через рік стало називатись «золотою лихоманкою».
- 1895 — встановлено неофіційний рекорд швидкості на мотоциклі — Гленн Кертіс на власноруч збудованому мотоциклі розвинув швидкість 136,29 миль/год (близько 220 км/год).
- 1918 — у ніч з 24 на 25 січня (за іншими даними 11-12 січня) було проголошено незалежність України.
- 1935 — в американському місті Річмонд надійшла у продаж перша партія баночного пива під назвою «Пінисте пиво Крюгера» («Krueger Cream Ale»).
- 1944 — почалася Корсунь-Шевченківська наступальна операція радянських військ.
- 1976 — сталася одна з найбільших у XX ст. катастроф танкерів-гігантів: біля берегів Франції сів на мілину танкер Olympic Bravery, який через три тижні розколовся навпіл.
- 1984 — у США в продажу по ціні 2495 доларів за штуку з’явились перші комп’ютери «Макінтош».
- 1986 — американський космічний апарат «Вояджер-2» став першим штучним об’єктом, який досягнув Урана, пройшовши від нього на відстані близько 100 тис. км.
- 1992 — Королівство Нідерланди, Королівство Лесото, Республіка Малі, Республіка Кабо-Верде визнали незалежність України.
- 1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Австрією і Францією.
- 2010 — фантастичний бойовик «Аватар» Джеймса Камерона, знятий у форматі 3D, став найкасовішим фільмом в історії.