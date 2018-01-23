ІМЕНИНИ 23 СІЧНЯ

Григорій — значення імені – «не спить», «бадьорий», «безсонний». Походження імені Григорій грецьке, від слова «григорео», що трактується як «пильнувати, пильнувати». Ім’я Григорій асоціюється з ідеальним християнином.
Макар — чоловіче ім’я, що має грецькі корені. Походження імені Макар пов’язують з давньогрецькою міфологією: «Макаріос» – один з епітетів Зевса.
Павло — у перекладі з латинського ім’я означає «маленький», «малюк», «незначний». Існує думка, що ім’я Павло трактується як «молодший». Ім’я Павло походить від слова «паулюс», що перекладається з латинської як «маленький».
Анатолій — чоловіче ім’я має давньогрецькі корені. Походження імені Анатолій пов’язане зі словами давньогрецького мови, які означають «схід сонця», «східний», «світанок». Крім того, ім’я Анатолій перекладається як «житель Анатолії». В давні століття Анатолією називали частину Малої Азії, розташовану на схід від Греції.
Петро — чоловіче ім’я має давньогрецькі корені. Походження імені Петро пов’язано з давньогрецьким словом, яке перекладається як «скеля» або «камінь».