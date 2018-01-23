ЩО Ж СТАЛОСЯ НА ПАТ «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ»?

За даними рятувальників, 22 січня о 16:45 на телефон Служби порятунку «101» надійшла інформація до того, що на шахті «Шахтроуправлінні«Покровське», стався спалах повітряно-метанової суміші на горизонті 762 м. На момент вибуху в шахті всього перебувало 406 гірників, на аварійній ділянці — 37 гірників.
На місце події негайно прибули відділення 10-го і 8-го воєнізованих гірничорятувальних загонів. О 17:40 з аварійної ділянки були підняті на поверхню всі гірники, 8 з яких отримали травми різного ступеня тяжкості і були госпіталізовані до Краматорського опікового центру.
Роботи на блоці 10 призупинені до з’ясування обставин та причин події.
Нагадаємо, що повідомлення про цю аварію надійшло в Покровський відділ поліції Донеччини близько 17:40. На місці події працювала слідчо-оперативна група.