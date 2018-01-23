ЧЕТВЕРО ПОСТРАЖДАЛИХ ГІРНИКІВ — У ТЯЖКОМУ СТАНІ

Шахтарі, постраждалі під час спалаху повітряно-метанової суміші на шахтоуправлінні «Покровське», зараз перебувають у Краматорському опіковому центрі, написав голова Донецької ОДА на своїй сторінці у facebook.
«Стан 4 гірників лікарі оцінюють як середнього ступеня важкості, ще четверо перебувають у стані, близькому до важкого.
На шахті ситуація наступна: станом на 10-ту ранку роботи з ліквідації аварії тривають – працюють відділення воєнізованого гірничо-рятувального загону.
За інформацією, яка надходить від рятувальників до Департаменту розвитку базових галузей економіки, розпочато буріння свердловини №1 з 11 південного конвеєрного штреку блоку 10 у вироблений простір. Безпосередньо у шахті знаходиться 3 відділення ДВГРС, виконуються роботи по охолодженню гірничих виробок у тупику погашення 11 південного конвеєрного штреку блоку 10 пожежними піками із застосуванням картриджів і розчинів «Pyrocool». Виконуються роботи по контролю кількості та складу рудникового повітря та температури, відбір проб. Пробурено 2 м свердловини з 11 південного конвеєрного штреку блоку 10 у вироблений простір.
Створена комісія, яка встановить причину аварії. Постраждалі гірники отримають допомогу, передбачену чинним законодавством», — йдеться в повідомлені.