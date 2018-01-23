ХТО ВИЙДЕ НА БОРОТЬБУ ЗІ СНІГОМ?

Як повідомив у Facebook Покровський міський голова, сьогодні зранку провели оперативну нараду з керівниками всіх підприємств, організацій, установ міста, представниками військовослужбовців, які наразі проходять службу та розташовані у Покровську, з приводу розчистки та прибирання снігу.
«18 одиниць техніки, які наразі працюють в місті, під час такої погоди недостатньо. Тому сьогодні о 12 годині всі підприємства та військовослужбовці вийдуть з лопатами для прибирання снігу на закріплених за ними територіях. Також хочу подякувати всім підприємцям, які погодилися надати власну техніку для почистки та вивезення снігу», — написав Руслан Требушкін.