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ХТО ВИЙДЕ НА БОРОТЬБУ ЗІ СНІГОМ?

23.01.2018 Новини Комментариев нет
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Як повідомив у Facebook Покровський міський голова, сьогодні зранку провели оперативну нараду з керівниками всіх підприємств, організацій, установ міста, представниками військовослужбовців, які наразі проходять службу та розташовані у Покровську, з приводу розчистки та прибирання снігу.

«18 одиниць техніки, які наразі працюють в місті, під час такої погоди недостатньо. Тому сьогодні о 12 годині всі підприємства та військовослужбовці вийдуть з лопатами для прибирання снігу на закріплених за ними територіях. Також хочу подякувати всім підприємцям, які погодилися надати власну техніку для почистки та вивезення снігу», — написав Руслан Требушкін.

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