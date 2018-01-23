ПРОКУРАТУРА ВИМАГАЄ ПОВЕРНУТИ ДО ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ 3 МЛН ГРН

Прокуратурою Донецької області під час вивчення стану законності у бюджетній сфері встановлено, що між Департаментом житлово-комунального господарства Донецької облдержадміністрації та товариством з обмеженою відповідальністю укладено три договори підряду щодо капітального ремонту об’єктів інфраструктури Донецької області.
На виконання вказаних угод з обласного бюджету на користь товариства перераховано попередню оплату у загальному розмірі 2,7 млн грн. Згідно з укладеними договорами, ТОВ повинно використати одержану попередню оплату протягом трьох місяців з дня отримання, а по закінченню зазначеного терміну повернути невикористані кошти Департаменту житлово-комунального господарства Донецької облдержадміністрації.
Однак до теперішнього часу підприємством не надано будь-яких документів, які підтверджують використання ним перерахованих грошей. Невикористані кошти попередньої оплати до бюджету вказаним суб’єктом господарювання у добровільному порядку також не повернуто.
Ураховуючи викладене, з метою захисту державних інтересів у бюджетній сфері, прокуратура Донецької області звернулась до Господарського суду м. Києва з трьома позовами в інтересах держави в особі Департаменту житлово-комунального господарства Донецької ОДА про стягнення з товариства невикористаної попередньої оплати за договорами будівельного підряду, а також штрафних санкцій та нарахованої пені на загальну суму понад 3 млн грн.
Наразі розгляд справ триває.
Прес-служба прокуратури Донецької області