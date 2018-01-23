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ПРОКУРАТУРА ВИМАГАЄ ПОВЕРНУТИ ДО ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ 3 МЛН ГРН

23.01.2018 Новини Комментариев нет
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Прокуратурою Донецької області під час вивчення стану законності у бюджетній сфері встановлено, що між Департаментом житлово-комунального господарства Донецької облдержадміністрації та товариством з обмеженою відповідальністю укладено три договори підряду щодо капітального ремонту об’єктів інфраструктури Донецької області.

 На виконання вказаних угод з обласного бюджету на користь товариства                 перераховано попередню оплату у загальному розмірі  2,7 млн грн. Згідно з укладеними договорами, ТОВ повинно використати одержану попередню оплату протягом трьох місяців з дня отримання, а по закінченню зазначеного терміну повернути невикористані кошти Департаменту житлово-комунального господарства Донецької облдержадміністрації.

 Однак до теперішнього часу підприємством не надано будь-яких документів, які підтверджують використання ним перерахованих грошей. Невикористані кошти попередньої оплати до бюджету вказаним суб’єктом господарювання у добровільному порядку також не повернуто.

 Ураховуючи викладене, з метою захисту державних інтересів у бюджетній сфері, прокуратура Донецької області звернулась до Господарського суду м. Києва з трьома позовами в інтересах держави в особі  Департаменту житлово-комунального господарства Донецької ОДА про стягнення з товариства невикористаної  попередньої оплати за договорами будівельного підряду,  а також штрафних санкцій та нарахованої пені на загальну суму понад 3 млн грн.

 Наразі розгляд справ триває.

Прес-служба прокуратури Донецької області   

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