У цей день господарі вже поступово починали планувати проведення весняних робіт, підготовляти інвентар для цих цілей. Селяни 23 січня перебирали зерно для посадки, перевіряли засіки. До речі, хороші господарі всі роботи виробляли вручну. Велике зерно йшло в поле для посадки, а дрібне — на млин для виробництва борошна.
Саме в день Григорія Летоуказателя звертаються до Стогова — духу, який живе в стогах і скиртах сіна. Говорили, що якщо ставитися до Стогова з турботою і увагою, то він не підпустить гризунів до припасів. Тому, в день 23 січня селяни відправлялися в поле і кланялися скирт, вважаючи, що в них живе Стогової — дякували доброго духа за роботу. Як частування залишали коровай.
Також 23 січня аналізували прикмети і судили по них про те, якою буде погода влітку і в найближчі дні.
Якщо людина народилася в день Григорія Летоуказателя, 23 січня, то він буде відрізнятися міцним здоров’ям і сильною волею. В якості оберега йому рекомендують носити халцедон або хризоберил.
Народні прикмети на 23 січня
- Якщо на стогах і деревах видно іній, значить, літо буде прохолодним і непогожим
- Якщо в день Григорія Летоуказателя дме вітер з Півдня, значить, в червні місяці будуть часто йти грози і дощі.
- Ясна погода 23 січня віщує сухе і спекотне літо
- У народі говорили: «Якщо на Григорія багато снігу — буде багато хліба»
- Якщо іній 23 січня не проходить до вечора — це прикмета до того, що незабаром погода зіпсується
- Якщо на стовпах видно іній, то рибалка буде поганий. Це ж обіцяє поганий урожай жита
- Перша крапель на день Григорія обіцяє тепле літо
- Якщо весь день 23 січня сонячно і сухо — літо теж буде посушливим і спекотним
- Якщо небо безхмарне і ясне — бути ранній весні
- Сухий сніг — прикмета того, що цього року бути сухому льоту
- Приготувати страви з м’яса і покуштувати їх на Григорія — щасливий знак. Це гарантує міцне здоров’я на весь рік
- Хто засне в цей день в сім’ї першим, той першим помре — так вважали в народі
- З будинку не можна виносити 23 січня золу і сміття, щоб не викинути своє щастя
- Якщо в день Григорія обійти стіг сіна 3 рази проти сонця, то цього року можна буде розбагатіти. Для вірності також брали жменю сіна з стоги і приносили додому.