ПОДРОБИЦІ АВАРІЇ НА ПАТ «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ»?

Прокуратура Донеччини контролює розслідування за фактом аварії на шахті, під час якої постраждали 8 працівників
У понеділок, 22 січня, до поліції надійшло повідомлення від гірничого диспетчера ПАТ «ШУ «Покровське» про те, що о 15:45 на шахті під час ведення робіт з виїмки кам’яного вугілля стався спалах метано-повітряної суміші.
Під час вибуху на аварійній ділянці знаходилось 37 працівників, 8 з яких отримали травми різного характеру. Вік постраждалих – від 38 до 48 років.
Усіх працівників з місця вибуху евакуйовано. Загоряння на місці події відсутнє. Наразі з опіками різного ступеню гірники перебувають у лікарні.
Дані за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 272 КК України (порушення правил безпеки під час робіт з підвищеною небезпекою).
Досудове розслідування проводять органи поліції під процесуальним керівництвом Красноармійської місцевої прокуратури.
Прес-служба прокуратури Донецької області