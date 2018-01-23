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ПОДРОБИЦІ АВАРІЇ НА ПАТ «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ»?

23.01.2018 Новини Комментариев нет
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Прокуратура Донеччини контролює розслідування за фактом аварії на шахті, під час якої постраждали 8 працівників

У понеділок, 22 січня, до поліції надійшло повідомлення від гірничого диспетчера ПАТ «ШУ «Покровське» про те, що о 15:45 на шахті під час ведення робіт з виїмки кам’яного вугілля стався спалах метано-повітряної суміші.

Під час вибуху на аварійній ділянці знаходилось 37 працівників, 8 з яких отримали травми різного характеру. Вік постраждалих – від 38 до 48 років.

Усіх працівників з місця вибуху евакуйовано. Загоряння на місці події відсутнє. Наразі з опіками різного ступеню гірники перебувають у лікарні.

Дані за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 272 КК України (порушення правил безпеки під час робіт з підвищеною небезпекою).

Досудове розслідування проводять органи поліції під процесуальним керівництвом Красноармійської місцевої прокуратури.

 

                            Прес-служба прокуратури Донецької області

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