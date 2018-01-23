НЕ ХОЧУТЬ ЧИ НЕ МОЖУТЬ? ЧОМУ В МИРНОГРАДСЬКИХ КВАРТИРАХ ХОЛОДНО?.. 23.01.2018 Сюжети Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.«До опалювального періоду місто готове» — так зазвичай, втішаючи мешканців, звітують міські голови, не виключення і Мирноградський міський голова Олександр Брикалов. Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:Брыкалов, гарант сервис, жалобы, капри, Мирноград, Новости, отопление Додати коментар Отменить ответ