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НЕ ХОЧУТЬ ЧИ НЕ МОЖУТЬ? ЧОМУ В МИРНОГРАДСЬКИХ КВАРТИРАХ ХОЛОДНО?..

23.01.2018 Сюжети Комментариев нет
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«До опалювального періоду місто готове» — так зазвичай, втішаючи мешканців, звітують міські голови, не виключення і Мирноградський міський голова Олександр Брикалов.

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