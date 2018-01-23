ДО УВАГИ ВОДІЇВ ВАНТАЖІВОК!

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23.01.2018 Новини Комментариев нет
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У зв’язку із погіршенням погодних умов обмежено рух великовагового транспорту на автодорозі М-03.

У зв’язку з різким погіршенням погодних умов у вигляді великих сніжних опадів (висота сніжного покрову складає 25-30 см.), Службою доріг у Донецькій області прийнято рішення щодо обмеження руху великовагового транспорту по автомобільній дорозі загального користування державного значення М-03 Київ-Харків-Довжанський на ділянці км 646 (кордон з Харківською областю) – км 709 (м. Бахмут) з 8.00 години 23.01.2018 року.

Про відновлення руху буде повідомлено додатково.

Покровський відділ поліції

Донецької області

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