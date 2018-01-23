«ДЖЕКПОТ» ДЛЯ КРАДІЇВ

Найпопулярніші злочини пов’язані з автівкою – це викрадення цінних речей з салонів автомобілів. Професійні зловмисники потрапляють до транспорту шляхом підбору, зчитування ключа або пошкодження замка. Аматори – вибивають вікна, викрадають цінні речі та миттєво зникають.
З кожним днем все більшої популярності через автозлодіїв набирає пристрій – код-грабери. Принцип їх роботи полягає в перехопленні керуючого коду сигналізації, який з’являється в ефірі натисканням кнопки брелока біля машини.
Однак є сигналізації, які для відкриття і закриття дверей використовують різні коди. У цьому випадку, щоб перехопити сигнал, потрібно просто довше простежити за власником автомобіля для запису цих кодів. Маючи в наявності дані, злодій може викрасти як машину, так і майно з неї в зручному для нього місці.
Працівники поліції вкотре нагадують громадянам, що найкраще вберегти своє майно це забрати його з автівки. Паркуйте транспортні засоби в освітлених місцях, де встановлені камери відеоспостереження. Це допоможе якщо не одразу затримати, то хоча б встановити особу зловмисника.
Покровський відділ поліції
Донецької області