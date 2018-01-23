ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 23 СІЧНЯ

- 1482 — у Болоньї (Італія) була вперше надрукована священна єврейська книга Тора.
- 1556 — у китайській провінції Шенсі стався землетрус, який вважається найбільшим за кількістю жертв — загинуло близько 830 тисяч людей.
- 1579 — підписана Утрехтська унія — військово-політичний союз семи провінцій Північних Нідерландів проти Іспанії.
- 1593 — почалася польсько-козацька битва під П’яткою.
- 1912 — у Гаазі підписана Міжнародна опіумна конвенція — перша міжнародна домовленість про контроль наркотичних речовин.
- 1950 — ізраїльський кнесет (парламент) всупереч рішенню ООН про виділення Єрусалима в самостійну адміністративну одиницю, проголосив його західну частину столицею держави.
- 1960 — швейцарець Жак Пікар і американець Дональд Волш на батискафі «Трієст» спустились на дно Маріанської западини, досягши рекордної глибини занурення — 10 915 метрів.
- 1964 — у Медичному центрі університету штату Місісіпі дванадцять лікарів під керівництвом доктора Джеймса Харді трансплантували серце шимпанзе 64-річному пацієнту, який прожив близько місяця після операції, так і не прийшовши до тями.
- 1973 — виверження вулкану Ельдфетль на острові Геймаей, Ісландія.
- 1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з В’єтнамом.
- 2002 — 18-річний Руслан Пономарьов з Краматорська достроково став наймолодшим в історії чемпіоном світу з шахів за версією ФІДЕ.
- 2005 — інавгурація третього Президента України Віктора Ющенка.