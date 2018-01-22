ІМЕНИНИ 22 СІЧНЯ

Антоніна — значення імені – «вступає в бій», «що протистоїть», «гідна похвали», « противник». Є ще один варіант, в якому значення імені Антоніна трактується як «широка», «просторий». Існує кілька можливих варіантів походження імені Антоніна. За однією з версій ім’я Антоніна бере початок від давньоримської династії Антоніїв. Хтось вважає, що Антоніна – дочка Антонія. Існує думка, що походження імені Антоніна пов’язано з грецьким словом «antao» («протистоїть»). За третьою версією Антоніна – це жіноча форма чоловічого імені Антон.
Павло — у перекладі з латинського ім’я означає «маленький», «малюк», «незначний». Існує думка, що ім’я Павло трактується як «молодший».
Петро — чоловіче ім’я має давньогрецькі корені. Походження імені Петро пов’язано з давньогрецьким словом, яке перекладається як «скеля» або «камінь».