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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК ПРОФІНАНСУЄ 26 ПРОЕКТІВ У МИРНОГРАДІ

22.01.2018 Сюжети Комментариев нет
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У Донецькій області триває реалізація проектів у рамках «Надзвичайної кредитної програми для відновлення України» Європейського інвестиційного банку та уряду нашої країни.

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