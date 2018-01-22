ДО УВАГИ АВТОЛЮБИТЕЛІВ! НА АВТОШЛЯХАХ ДОНЕЧЧИНИ ОЖЕЛЕДЬ

Внаслідок зміни погодних умов спостерігається ожеледь на автомобільних дорогах загального користування «Слов’янськ – Донецьк – Маріуполь», «Покровськ – Бахмут – Михайлівка» та шляхах обласного значення «Покровськ – Шевченко», «Покровськ – Гришино», «Григорівка — Межова – Покровськ», «Мирноград – Гродівка до Н-20».
Правоохоронці нагадують водіям про необхідність неухильного дотримання Правил дорожнього руху. Необхідно бути дуже обережними на дорогах, особливо у темну пору доби, враховувати стан дорожніх умов.
При керуванні транспортними засобами під час складних погодних умов уникати різкого гальмування, дотримуватись дистанції, особливо під час проїзду перехресть, вибирати безпечну швидкість, заздалегідь знижуючи швидкість перед проїздом перехресть, зупинок громадського транспорту, шкіл, дитячих садків, місць масового скупчення людей, не допускати маневрів обгону, виїзду на смугу зустрічного руху.
Обов’язково під час експлуатації у зимовий період на транспортному засобі мають бути встановлені зимові моделі шин. При цьому, бажано, щоб шини на всіх колесах були однакові.
Пішоходам також необхідно неухильно дотримуватись правил переходу дороги – не виходити раптово на проїзну частину та не починати переходити дорогу, якщо авто не встигає загальмувати перед перехрестям, бо автомобіль не може миттєво зупинитись.
Шановні водії та пішоходи! Будьте взаємоввічливими! Дотримуйтесь Правил дорожнього руху!
Покровський відділ поліції Донецької області