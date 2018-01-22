ГОРОСКОП НА 22 СІЧНЯ

ОВЕН
Овнам доведеться непростий тиждень: багато задумок, планів і завдань. Ви з усім впораєтеся на «ура», головне не зменшувати темп і намагатися.
ТЕЛЕЦЬ
Тельцям варто подумати про особистісне зростання. Прекрасний час для змін в кар’єрі.
БЛИЗНЮКИ
Близнюкам не варто сьогодні багато уваги приділяти прохання незнайомих людей. Не самий вдалий день для операцій з нерухомістю.
РАК
Ракам сьогодні здасться, що вони нікому не потрібні і їх не поважають. Уже в другій половині дня ваш настрій підніметься і тривога зникне.
ЛЕВ
Левам захочеться помріяти про відпустку, але сьогоднішній день для цього не підходить. Навпаки, вам доведеться активно працювати і доводити начальству, що ви гідні більшого.
ДІВА
Дівам не варто сьогодні критикувати близьких людей, які можуть сприйняти критику неадекватно. Краще, проявіть турботу і зверніть увагу на того члена сім’ї, який потребує вас.
ТЕРЕЗИ
Терезів чекає приємна звістка і навіть новина, яка вплине на ваш настрій.
СКОРПІОН
Скорпіонам варто сьогодні бути обережнішими з секретами і таємницями. Найменшу провину — і ви можете піддатися критиці начальства.
СТРІЛЕЦЬ
У Стрільців сьогодні з’явиться можливість проявити себе на роботі. Успішний день для операцій з валютою і фінансами.
КОЗЕРІГ
Козерогам варто уважніше поставитися до знаків долі. Можливо, сьогодні самотні Козероги зустрінуть свою любов.
ВОДОЛІЙ
Водоліям доведеться багато працювати. Цей факт може негативно вплинути на ваш настрій, але вже ввечері ваша друга половинка поспішить вас розвіяти і підняти вам настрій.
РИБИ
Рибам варто чітко побудувати план на майбутній місяць. Все, чого ви захочете і за що будете боротися, вийде. Головне — не давати собі спуску.