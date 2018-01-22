ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 22 СІЧНЯ

- 1648 — Початок Національно-визвольної війни українського народу.
- 1664 — Почалася оборона Глухова козацькими військами від поляків.
- 1861 — Французький мандрівник Анрі Муо виявив в джунглях Камбоджі гігантський храмовий комплекс Ангкор-Ват.
- 1904 — Заснування Запорізької обласної універсальної наукової бібліотеки імені О. М. Горького.
- 1905 — «Кривава неділя» 1905 року. За старим юліанським стилем «кривава неділя» сталася 9 січня 1905 року.
- 1918 — Центральна Рада в IV Універсалі проголосила самостійність УНР.
- 1919 — Директорія УНР проголосила Акт злуки УНР та ЗУНР, ЗУНР перетворено в Західні Області УНР.
- 1963 — Федеральний канцлер ФРН Конрад Аденауер і президент Франції Шарль де Голль підписали в Парижі франко-німецький договір про дружбу (Єлісейський договір).
- 1970 — Відбувся перший регулярний політ «Боїнга 747» з пасажирами на борту — літак вилетів з Нью-Йорка і через шість з половиною годин приземлився в Лондоні.
- 1992 — Філіппіни визнали незалежність України.
- 1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Іраном.
- 1992 — 22-23 січня відбувся І Всесвітній конгрес українців.
- 2006 — Ево Моралес (за етнічним походженням — аймара) склав присягу як Президент Болівії і став першим представником корінного населення, який очолив державу.
- 2010 — Віктор Ющенко підписав Указ про присвоєння провідникові ОУН Степанові Бандері звання Героя України.