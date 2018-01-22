АВАРІЯ НА ПАТ «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ» 22.01.2018 Новини, Увага! Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.22 січня на ПАТ «Шахтоуправління «Покровське» сталася аварія, про це повідомила представник 9 державного пожежно-рятувального загіну ДУ ДСНС у Донецькій області. Причина аварії встановлюється. За попередніми даними загиблих немає, є 8 постраждалих. Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:22 січня, 22 января, аварія, аварія на "Шахтоуправління "Покровське", аварія на шахті, авария, авария на "Шахтоуправление "Покровское", авария на шахте, Димитров, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри, шахта, Шахтоуправление «Покровское» Додати коментар Отменить ответ