ІМЕНИНИ 21 СІЧНЯ

Григорій — християнське чоловіче ім’я. Походить із грец. Γρηγόριος, утвореного від грец. γρήγορος — «уважний», «зосереджений», «зібраний»). До української потрапило через старослов’янське посередництво (Григории, Григоріи), прийняті в більшості європейських мов форми походять через посередництво лат.Gregorius.
Євген (грец. Ευγένιος від ευγενής — благородний) — чоловіче ім’я. В православних святцях: ч. Євгеній, ж. Євгенія.
Василина — жіноче ім’я, є похідним від чоловічого імені Василь, яке походить від грецького слова «базілеус» — «цар», тому можна вважати, що ім’я Василиса означає «царствена».
Юліан — чоловіче ім’я грецького походження, означає Сонячний (від Еліоса — в давньогрецькій міфології сонячного божества, сина титана Гіперіона і Теї (або сина Гіперіона та Ірифесси), брата Селени і Еос.).
Українська форма цього імені — Улян, від якого походить відоме прізвище Ульяненко. Існує також і жіноча форма цього імені: Юліанія (Уляна).
Антон (також Антін; від лат. Antonius) — чоловіче ім’я латинського походження. Слов’янізована форма імені Антоній (Антонін). Походить від назви давньоримського роду Антоніїв (лат. Antonius). За іншою версією, має зв’язок із дав.-гр. αντεω, ανταω («боротися», «вступати до бою», «готовий до бою») — один із особистих епітетів давньогрецького бога рослинності, виноробства та веселощів Діоніса.
Омелян — українське імя та прізвище. У перекладі з давньогрецької мови означає «лестощний, приємний у слові». Святим заступником імені вважається Еміліян Кизицький, єпископ, сповідник, що присвятив своє життя поширенню християнської віри серед людей. На Русі ім’я Омелян з’явилося після становлення християнства.
Ярослава — слов’янське жіноче ім’я. Походить від «палаюча слава» або ж «славляча весну», «весна-славна», «яр» — старослов’янське слово має синонім «буй», і значить весняний, молодий, буйний, пристрасний, нестримний, палкий.