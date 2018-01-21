Закінчилася низка свят, а тому, в цей день народ приступає до роботи починаються трудові будні. 21 січня відзначається день пам’яті Святого Омеляна (Омеляна Зимового), який був одним з перших християнських сповідників і єпископів. В цей день говорять: «Омелян — Божим святому осиян», «Омелян — накрути буран». Саме на Омеляна, 21 січня, вшановували хрещеників і хрещених, а куми ходили один до одного в гості, приносили подарунки і влаштовували гучні застілля.
Оскільки працювати в першій половині дня 21 січня не дозволялося, щоб скоротати час, люди відправлялися один до одного в гості, де за столом розповідали цікаві історії. До речі, тоді ж виникла приказка: «Мели Ємеля — твоя неделя».
Народні прикмети на 21 січня
- Якщо на Омеляна вітер дме з Півдня, значить, влітку буде багато гроз. Північний вітер призведе до холодних днів. Безвітряна погода — літо буде теплим і ясним
- Якою буде погода 21 січня — таким і буде серпень. Снігопади — до дощів, а сонячна погода означає, що влітку буде спекотним.
- Якщо на небі багато зірок, а Місяць — яскрава, то чекай морозних днів незабаром
- Якщо 21 січня добре прийняти й пригостити кумів, то діти будуть рости здоровими і щасливими. Куми також мають обдаровувати своїх хрещеників. Приносили рушник та мило, щоб дитина росла рум’яним і білим. Вважалося, що якщо помити малюка таким милом, то це допоможе захистити його від пристріту і хвороб. Ось така оригінальна прикмета!
- Якщо на Омеляна мете заметіль, краще не вирушати в дорогу, оскільки в цей день завірюха вважається особливо небезпечною і сильною
- Якщо собака 21 січня спить у дворі, згорнувшись в клубок, то незабаром настануть холоди
- Якщо вікна в будинку запітніли — чекай відлиги
- Якщо Місяць 21 січня світить яскраво — чекай швидких морозів
- Якщо в цей день людина захворіла, то, за прикметами, зовсім скоро він одужає
- Зазвичай у першій половині дня не можна працювати. Всі справи переносяться на другу половину дня.
- Сильні холоди 21 січня — потеплішає нескоро
- Якщо хлопець планує вступити в шлюб не з любові найближчим часом, йому варто в цей день сильно напитися, щоб потім краще ладнати з дружиною, яка йому немила.