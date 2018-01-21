ГОРОСКОП НА 21 СІЧНЯ

Овен
Сьогодні буде непростий день, коли на шляху до успіху з’являться труднощі. Можливі конфлікти з людьми, непередбачені обставини та розчарування у власних здібностях. Бажано, шукати однодумців в роботі, накопичувати енергію і цінувати час. Всі важливі справи Овну краще перенести на другу половину дня.
Телець
Ви сьогодні зрозумієте, як потрібно вести себе з людьми, та краще взятися. Ситуація у фінансах різко зміниться на краще, а от у спілкуванні з діловими партнерами потрібно стежити за словами. Ввечері у Тельця виникнуть проблеми з комунальними службами, тому слід терміново розплатитися з боргами і скласти бюджет.
Близнюки
Гороскоп не радить Близнюкам займатися масовими і громадськими справами. Намагайтеся усамітнитися, а не перебувати в гущі подій. Щоб менше втомлюватися, потрібно менше на себе брати. Особливо у професійній сфері. Зустрічі у Близнюків можуть бути, як дружніх, так і романтичного характеру. Вечір обіцяє радісні новини.
Рак
Сьогодні Ви відмінно проведе час, якщо намітить зустрічі з друзями. Не потрібно заглиблюватися в роботу, яка є безперспективною. Відмова від згубних звичок призведе до гарного результату. Рак зможе зміцнити здоров’я без ліків і мікстур, займаючись спортом або йогою. Від термінової поїздки на далекі відстані краще відмовитися.
Лев
Гороскоп рекомендує Леву всі важливі справи планувати на ранок, тоді побачите ефект від всього, за що візьметеся. Труднощі вас не злякають, а, навпаки, загартують і дадуть заділ на плідне майбутнє. Любовні зв’язки Льва більше втомлять, чим порадують. Шукайте натхнення у хобі та спілкуванні з рідними людьми, а не у випадкових інтимних знайомств.
Діва
21 січня 2018 року у Діви буде час для всього – веселощів, поїздки, листування і любовного побачення. Ви, немов заряджена батарея, все встигаєте і не втрачаєте енергії. Яскраві ідеї допоможуть Діві реалізуватися у професії. Якщо зануртеся у спогади про минуле, то залишитеся ні з чим. Увечері очікується сімейне урочистий захід.
Терези
Гороскоп не радить Терезам халатно ставитися до фінансових справах, інакше вони виростуть до неймовірних розмірів. Можливо погіршення настрою з-за якоїсь неприємної новини. Будьте оптимістом, щоб все подолати. Романтичні нотки з’являться в житті Ваг до вечора, коли симпатичний шанувальник визнається їм у любові і запросить на побачення.
Скорпіон
21 січня 2018 року Скорпіона чекає заряд енергії і сил, а також приємний розмову з колегою. Разом з ним ви зможете реалізувати нові проекти, але тільки не поспішаючи. Зберігайте повагу і терпіння до тих людей, які вам дорогі. Навіть, якщо родичі викриють Скорпіона в брехні, треба бути стриманим. Все це вам обов’язково зарахується.
Стрілець
Гороскоп радить Стрільцеві проявити ентузіазм і наполегливість, якщо питання в робочій сфері постане руба. Можливі малоприємні пертурбації в колективі, що призведе до осмислення планів на майбутнє. Вчіться всьому новому, збираєте цінну інформацію і не гнівіть Бога, що життя не вдалося. Увечері Стрільцеві потрібно простежити за здоров’ям.
Козеріг
Сьогодні не бажано братися за те, що йому малоцікаво. Користі від цього все одно не буде, а сили і час ви втратите. Цікаві заняття очікують творчого Козерога, у якого вже є свій бізнес або бізнес. Коротка поїздка подарує масу вражень.
Водолій
Гороскоп пророкує Йому допомогу з усіх боків, тому не варто озиратися на минулі помилки. Масовий захід можна відкласти для більш вдалого випадку, а поки акцентуйте увагу на дрібну роботу. Апатичний настрій чекає Водолія в любові, коли він дізнається щось неприємне про свого обранця. Краще поговоріть з ним по душах.
Риби
21 січня 2018 року Рибам судилося дізнатися багато чого про людину, на яку він розраховував в роботі. Надалі не будьте таким довірливим, а краще сто раз перевірте інформацію. Хороший день для розвитку інтуїції, поповнення багажу знань і подорожі. Не здумайте з’ясовувати стосунки з тими, хто вас дратує. Риби можуть самі собі все зіпсувати.