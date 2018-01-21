ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 21 СІЧНЯ

- 1506 — за розпорядженням Папи Римського Юлія II утворюється армія Ватикану — Швейцарська гвардія. Червоні мундири гвардійців розроблені під керівництвом самого Рафаеля. Вважається найстарішою армією на планеті, хоча і нараховує в своїх лавах усього 80—90 осіб.
- 1542 — англійський парламент засудив за державну зраду жінку Генріха VIII Катерину Говард.
- 1605 — поразка військ Лжедмитрія від московських царських військ і його втеча до Путивля.
- 1751 — Юхим Дараган став київським полковником.
- 1790 — день створення гільйотини.
- 1793 — Людовик XVI, король Франції, гільотований на Площі Революції.
- 1796 — Едвард Дженнер відкрив метод вакцинування від віспи.
- 1840 — француз Дюмон-Дюрвіль на вітрильнику «Астролябія» відкрив нову південну землю (Антарктиду), якій дав ім’я своєї дружини — Земля Аделі
- 1846 — віддруковано перший номер англійської газети «Лондон Дейлі Ньюз».
- 1846 — вийшов у світ перший твір Ф. Достоєвського — повість «Бідні люди».
- 1899 — німецька компанія «Адам Опель», яку брати Опелі заснували для виробництва швейних машин, розпочала виробництво автомобілів.
- 1900 — на англо-бурську війну відправлені перші канадські військовики.
- 1911 — перше автомобільне ралі в Монте-Карло.
- 1919 — відбулися Закарпатські всенародні збори, де ухвалили рішення щодо возз’єднання Закарпаття з Україною
- 1921 — на спільному засіданні Кримревкому та облкомітету РКП(б) прийнято резолюцію: «з метою революціонізування мусульманського Сходу доцільно створити видимість самостійного Криму».
- 1922 — у швейцарському містечку Мюррен проходять перші гірськолижні змагання зі слалому
- 1947 — після відставки Джеймса Бірнса новим держсекретарем США став генерал Джордж Маршалл, що означало перехід від політики «терпимості» до політики «стримування» комунізму.
- 1952 — італійські вчені оголосили, що Пізанська вежа повинна впасти в 2151 році.
- 1952 — у США спущено на воду перший підводний човен з атомним реактором «Наутілус».
- 1959 — утворено Європейський суд з прав людини, метою якого є здійснення контролю за дотриманням прав і свобод людини та громадянина, закріплених в Європейській конвенції з прав людини.
- 1966 — соліст групи «Бітлз» Джордж Гаррісон одружився з фотомоделлю Патті Бойд
- 1968 — відбулась одна з наймасштабніших битв у ході В’єтнамської війни між народною армією В’єтнаму та Корпусом морської піхоти США за військову базу Кхесань.
- 1977 — в Італії дозволено аборти.
- 1978 — Олекса Гірник вчинив самоспалення біля могили Шевченка на знак протесту проти русифікації.
- 1985 — відзначається День обіймів. У цей день можна дружньо обіймати навіть незнайомих людей.
- 1989 — 120-літня американка Августа Бунж стала прапрапрабабусею (найбільша кількість живучих одночасно поколінь в одній родині)
- 1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Монголією.
- 2001 — Пол МакКартні став першим музикантом, чиє майно перевалило за один мільярд доларів