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ПРИКМЕТИ НА 20 СІЧНЯ

20.01.2018 Варто знати Комментариев нет
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20 січня натщесерце обов’язково пили водохресну воду для того, щоб на весь майбутній рік запастися міцним здоров’ям.

Саме 20 січня відзначали день Іоанна Предтечі (День Івана Хрестителя). У Святому Письмі сказано, що саме Іоанн був останнім біблійним пророком, який передбачив прихід Ісуса Христ а (Месії). Він же займався тим, що здійснював ритуальне очищення водою (хрещення), а також закликав людей до покаяння. Йому самому довелося здійснити обряд хрещення у відношенні Ісуса Христа у водах ріки Йордан. У цей день на Русі проводилися обряди сватання, а також влаштовувалися весілля. Зі свята Водохреща розпочинався м’ясоїд, коли можна було не обмежувати себе в їжі.

20 січня молодіжні посиденьки і раніше проводилися, але на них приходили з якою-небудь роботою (в’язанням, шиттям, лагодженням інвентарю, прядінням і т.д.), тоді як під час Святок тільки лише веселилися.

Народні прикмети на 20 січня

  1. Якщо з цього дня цілий тиждень стоять морози, значить, незабаром можна чекати відлиги
  2. Якщо в цей день — повний місяць, то навесні буде сильне повінь, і річки вийдуть з берегів
  3. Заметіль 20 січня — до вітрам і снігу на Масляну
  4. Якщо людина народилася в День Іоанна Хрестителя, то йому потрібно носити бурштин як оберіг
  5. Якщо в цей день іде дощ, або ж стоїть туман, значить, буде багатий урожай хліба
  6. Ясна погода в цей день говорить про посушливому літо. Похмура погода або сніг — літо буде цілком звичайним, без аномальних температур.
  7. Якщо над водою висять хмари — буде хороший урожай хліба
  8. Негода і сніг віщують урожай
  9. Ясний день 20 січня пророкує посушливу погоду влітку
  10. Якщо людина вип’є спиртне 20 січня, то зможе вберегти себе від смутку і сліз на весь рік. Але дуже важливо знати міру, слідуючи приказці: «Святкуй раз на місяць — будеш веселим, запразднуешь кожен день — будеш голим»
  11. Якщо перед застіллям 20 січня випити трохи освяченої води, то весь рік не буде ніяких хвороб
  12. Якщо в цей день проводиться весілля або сватання, дівчині потрібно випити трохи вина, щоб сімейне життя не пройшла в жалі і сльозах
  13. Якщо 20 січня побачити в будинку миша — це прикмета, що сповіщає про поповнення в сім’ї
  14. Якщо хрестити 20 січня немовляти, то він буде щасливим
  15. Якщо в цей день у холостого хлопця або незаміжньої дівчини великий апетит, значить, по ним тужить кохана чи коханий
  16. Якщо людина помре 20 січня нехрещеним, це до глибоких душевних страждань після смерті
  17. На Іоанна не можна вмиватися — будеш обдуреним
  18. Побачити дикого гусака або лебедя (що в січні — велика рідкість) — прикмета, яка приведе до виконання бажань і радості
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