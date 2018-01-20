ГОРОСКОП НА 20 СІЧНЯ

ОВЕН
Сьогодні Овнам зірки радять підлаштовуватися під керівництво. Це не виглядатиме нещиро, такий настрій сподобається всім.
ТЕЛЕЦЬ
Тельцям не слід приймати рішення, котрі стосуються грошей. Інакше це не принесе позитивних результатів.
БЛИЗНЮКИ
Близнюків чекає вдалий день для вирішення фінансових проблем.
РАК
Ракам необхідно знайти заняття для душі. Поміркуйте, що вам приносить задоволення.
ЛЕВ
Левам сьогодні потрібно бути стриманішими. Через свої емоції ви можете втратити не тільки дорогих людей, а й велику суму грошей.
ДІВА
Дівам краще відкласти поїздки на наступний місяць. Зосередьтесь на фінансових проблемах.
ТЕРЕЗИ
Терези сьогодні будуть дійсно щасливими. Будьте готові до зустрічі, котра змінить ваше життя.
СКОРПІОН
Скорпіонам необхідно звернути увагу на своє здоров’я. Займіться фітнесом або йогою для поліпшення фізичної формb/
СТРІЛЕЦЬ
Стрільці зможуть піднятися кар’єрними сходами. Головне, не здаватись!
КОЗЕРІГ
Козероги, будьте уважними! Вас можуть дуже підставити ваші колеги.
ВОДОЛІЙ
Ваша друга половинка сумує без вас, не відпускайте її зі своїх обіймів .
РИБИ
Рибам зірки рекомендують бути відкритими для своєї сім’ї. Довірте найпотаємніше близьким, і вони підтримають ваші ідеї.