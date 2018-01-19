ХРЕЩЕННЯ-2018: ЩО НІ В ЯКОМУ РАЗІ НЕ МОЖНА РОБИТИ В ЦЕЙ ДЕНЬ

19 січня кожного року святкується Хрещення Господнє. Важливим символом цього дня вважається вода. Наші предки вважали, що вона стає життєдайною і кожен, хто в ній скупається — зцілиться.
Що не можна робити на Хрещення Господнє-2018?
- Святу воду, взяту в Хрещення Господнє 19 січня, не слід розбавляти ніякими іншими напоями. Шкоди від цього не буде, але вона просто втратить своїх цілющих властивостей. Коли ви п’єте водохресну воду або вмиваєтеся нею, ні в якому разі не можна думати ні про що поганому;
- Не можна пити спиртне. Священнослужителі стверджують, що це суперечить релігійним обрядом. Медики в свою чергу категорично не радять пити перед зануренням в ополонку;
- Занурюватися в воду без сповіді і причастя також не можна;
- Не можна лаятися або думати погане, лихословити;
- У народі кажуть, що на Водохреща заборонено прати, так як можна осквернити воду;
- Не варто займатися прибиранням, важкою фізичною працею, в’язати і шити;
- Крім цього, не можна плакати. Вважається, що хто буде лити сльози в цей день — буде плакати до наступного свята.
Як відзначити Хрещення Господнє-2018?
У 2018 року Хрещення у православних випадає на п’ятницю. Але саме свято починається ввечері 18 січня, коли відзначається Водохресний Святвечір. У цей час прийнято дотримуватися суворого посту. Напередодні 19 січня святять воду в храмах в пам’ять, що Спаситель Своїм Хрещенням освятив воду. У сам же свято Богоявлення святиться вода в річках та інших водоймах, де беруть воду.
Вважається, що освячену воду прийнято зберігати цілий рік. Її п’ють під час хвороби, а також під час життєвих негараздів для підтримки духу.
Крім того, 19 січня у віруючих прийнято занурюватися в крижану воду з головою. Перед зануренням в ополонку потрібно три рази перехреститися і зануритися зі словами: «В ім’я Отця і Сина, і Святого Духа».
Що необхідно зробити в день Хрещення Господнього-2018?
- Рано вранці вимовити молитву про одужання від хвороб, мир і благополуччя для близьких, виконанні заповітних бажань;
- Освятити будинок святою водою;
- Можна хрестити дітей і вінчатися — це до великого щастя;
- Починати в цей день благі справи, тоді все повернеться сторицею.