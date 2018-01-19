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ПРИКМЕТИ НА 19 СІЧНЯ

19.01.2018 Варто знати Комментариев нет
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Зазвичай на Водохреща у будинок запрошували знайомих і родичів, влаштовували пишні застілля. Повсюдно 19 січня освячувалась вода — люди ходили на службу в храми або ж проводили час у молитвах біля джерел і річок. Вважалося, що вода, освячена в цей день, володіє чарівною силою. Тому, водохресною водою поїли хворих, нею освячували оселі, вулики, земельні ділянки та господарські споруди.

19 січня один з найважливіших церковних свят православної церкви. У цей день християни згадують одне із самих значних подій, описаних в Біблії, що Ісус Христос був хрещений у водах річки Йордан. Саме під час цього обряду відкрили сь небеса, і Дух Святий у вигляді голуба зійшов на Ісуса, а з неба почувся голос: «Цей є Син Мій улюблений, в якому Моє благовоління». Це і було знамення про те, що Ісус дійсно є спасителем, якого всі чекали. Освячення води — найголовніша традиція, якої дотримувалися на Русі 19 січня. Вважається, що таку воду можна використовувати дуже довго — вона не схильна до псування.

Зазвичай на Водохреща били сильні морози, але вважалося, що після цього холоду підуть на спад, а сонце поверне свій хід до весни.

Народні прикмети на 19 січня

  1. Люди, що прийняли хрещення в день 19 січня — найщасливіші
  2. Зіграти весілля від Хрещення до Масляної — до щастя у шлюбі. Сватання в Хрещення також є хорошим знаком
  3. Якщо Хрещенські морози міцніше, ніж Різдвяні, значить, рік буде урожайним
  4. Якщо в ополонці вода 19 січня дійшла до країв, то навесні буде сильне повінь
  5. Якщо на Водохреща ясна і морозна погода, то, за прикметами, літо буде засушливим
  6. Якщо сніг 19 січня йде великими пластівцями, то буде хороший урожай
  7. Відлига в Водохреща — до кінця зими сильних морозів теж не передбачається
  8. Якщо людина народилася у Водохресний день, то він буде щасливий і фартовим. В якості оберега йому рекомендують носити нефрит
  9. Пасмурна погода і снігопади — до хорошого літа
  10. Тепла погода на Водохреща — прикмета, що свідчить про те, що хліб буде густим (темним)
  11. Якщо опівдні 19 січня хмари стали синіми, значить, можна чекати хорошого урожаю
  12. Якщо в Крещенье мете заметіль, значить, така погода триватиме до кінця зими
  13. Повний місяць — до сильної повені навесні
  14. Якщо собаки довго гавкають, то мисливці можуть розраховувати на гарну здобич у нинішньому році
  15. Вважається, що у водохресну ніч відкриваються небеса, а тому, про що помолиться людина — це обов’язково збудеться
  16. Похмура погода 19 січня обіцяє багатий урожай хліба
  17. Викупатися в ополонці на Водохреща — очищення від хвороб та смутку на весь майбутній рік
  18. Якщо дівчина зранку 19 січня зустріне молодого чоловіка, то вийде заміж цього року. Якщо зустрінеться старий, значить, їй ходити в дівках ще один рік.
  19. Якщо напоїти худобу водохресною водою, то він буде добре плодитися
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