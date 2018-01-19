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ОБІЦЯНКА МОЗ: 2 МЛН ДОЗ ВАКЦИН ВІД КОРУ

19.01.2018 Сюжети Комментариев нет
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У 2018 році в Україні будуть поставлені 2 мільйони доз вакцин від кору. Про це в кулуарах парламенту заявила в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

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