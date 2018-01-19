ОБІЦЯНКА МОЗ: 2 МЛН ДОЗ ВАКЦИН ВІД КОРУ 19.01.2018 Сюжети Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.У 2018 році в Україні будуть поставлені 2 мільйони доз вакцин від кору. Про це в кулуарах парламенту заявила в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун. Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:Димитров, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ