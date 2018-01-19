ДО ЧОГО ПРИЗВОДИТЬ ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ

Великоновосілківським відділом Красноармійської місцевої прокуратури погоджено повідомлення про підозру двом посадовим особам ТОВ «Великоновосілківське комунальне господарство» за ч. 2 ст. 272 КК України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві особою, яка зобов’язана їх дотримувати, якщо воно спричинило інші тяжкі наслідки).
Установлено, що директор зазначеного товариства достовірно знаючи про відсутність дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки, ігноруючи вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, видав ненавченим працівникам, а саме майстру і слюсарю-сантехніку завдання на проведення робіт з продування та відкачування каналізаційних колодязів. При цьому посадовець не забезпечив їх засобами індивідуального захисту.
У подальшому бригада зазначених працівників на чолі з директором, а також двома самостійно допущеними майстром до вказаних робіт сторонніми особами — місцевими мешканцями, приступили до продування та відкачування одного з каналізаційних колодязів.
В ході виконання робіт виникли ускладнення і один із місцевих мешканців спустився до колодязя, однак знепритомнів від газів, що виділялися стоками. З метою його порятунку інший місцевий мешканець спустився у колодязь та також знепритомнів. Така ж доля спонукала і слюсаря.
Витягли з колодязя трьох зазначених осіб працівники ДСНС, а лікарі, приїхавши на місце пригоди, констатували смерть одного з потерпілих, яка, згідно із висновком судово-медичної експертизи, настала від отруєння сірководнем. Двом іншим надали першу медичну допомогу та госпіталізували до лікарні з діагнозом: гостре отруєння парами аміаку тяжкого та середнього ступенів.
Прес-служба прокуратури Донецької області