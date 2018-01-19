ГОРОСКОП НА 19 СІЧНЯ

Овен
Гороскоп радить Овну бути ощадливішими, роздати борги і не шукати легких шляхів для отримання грошей. Намагайтеся тримати себе в тих рамках, які присутні на сьогоднішній день. У роботі потрібно вести себе відповідально, щоб не порушити трудовий договір. У плані здоров’я Овна нічого серйозного не загрожує, але режим харчування потрібно дотримуватися.
Телець
Можна сміливо ставити перед собою будь-які цілі, якщо вони направлені в добру русло. Головне, щоб ви порівняти бажання зі своїми можливостями, щоб уникнути розчарувань. Завдяки природній чарівливості і впевненості, Телець зможе завоювати симпатію в оточуючих. Особливо, у протилежної статі.
Близнюки
Гороскоп радить Близнюкам прораховувати кожну дрібницю, за яку візьметься. Інакше, помилок буде більше, ніж перемог. Розвивайтесь духовно, відвідайте культурні заходи і сходіть в храм. Можна покаятися в тому, що зробили в минулому. Можливий обман з боку давнього друга, в якому Близнюки завжди були впевнені більше, ніж у собі.
Рак
Рак буде жити за сценарієм, що навряд чи сподобається його друзям і родичам. Вони звинуватять вас у лестощів і користі, що вже ні в які рамки не лізе. Контролюючи свої емоції, Рак зможе вберегти відносини з коханою людиною від сварки. Вечір вдалий для далекої поїздки і посиденьок, що додасть сил і настрою на весь тиждень.
Лев
Зірки обіцяють напружений день, тому нічого глобального планувати не слід. Врахуйте, що ви здатні на багато що, але тільки від махінацій і спокус захистите себе. Можливі пристрасні визнання в любові з боку людини, з яким ви разом працюєте. Льву краще прислухатися до поради одного, а не частих ударів серця.
Діва
Діва буде сповнена ідей та новаторських пропозицій. Якщо їх підтримає шеф, то можете не сумніватися у своєму успіху і отримання премії. Цікава зустріч очікує Діву, яка давно мріяла про міцних дружніх відносинах. Хоча немає гарантії, що банальне знайомство не переросте в любов. Можливі труднощі в отриманні грошей.
Терези
Гороскоп не обіцяє Терезам урівноваженості і гармонії, але і серйозних ускладнень в роботі не очікується. Все буде іти рівно, що теж дратує і не дає надії на перспективи. Відмінний день для придбань для дому і дачі, а також ремонту машини та перепланування. Від побачення з новим коханим Терезам краще відмовитися.
Скорпіон
Скорпіону буде соромно за свою поведінку, що вже добра ознака. Ви самі нагородили стільки справ, що тепер перебуваєте в жаху. Постарайтеся все залагодити до полудня, щоб більше не повертатися до цього питання. З родичами Скорпіону потрібно знайти компроміс, щоб не звертатися до юриста за консультацією.
Стрілець
Гороскоп не гарантує Стрільцеві щастя в особистому житті, але симпатії з боку шанувальників будуть бурхливими. Якщо ви уважно придивіться до деяких з них, то є шанс створити серйозні і щирі стосунки. Фінансові втрати і махінації Стрільцеві не загрожують, але вкладати гроші без попереднього підрахунку, не слід.
Козеріг
Можна робити все, що він захоче, але в розумних межах. Якщо натворите помилок, то їх доведеться виправляти до кінця зими. В любовній сфері у Козерога всі за розпорядком – побачення, ілюзії, сподівання. Ви так захоплені кар’єрою, що забуваєте про людину, яка заради вас готовий кинути все – роботу, дім та країну.
Водолій
Гороскоп не радить Водолію брати на себе відповідальність за роботу молодого колеги. Напевно, шеф причепиться до вас, а також знизить зарплату за недбалість. В особистому житті самотність вам не загрожує, а от конфлікти з обранцем почнуться вже з ранку. Водоліям слід бути стриманим і м’яким, щоб налагодити відносини. Вечір подарує масу вражень.
Риби
Рибам краще залишитися вдома і зайнятися побутовими справами. Інакше, ви і роботу не встигнете зробити, і з начальством поругаетесь. Талановиті натури можуть домогтися визнання за кордоном, а також вийти на новий рівень успіху. Ввечері у Риб можуть з’явитися проблеми зі здоров’ям. Акцент зробіть на роботі печінки і серця.