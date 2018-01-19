ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 19 СІЧНЯ

- 1655 — в Охматівській битві українські козаки розбили військо Речі Посполитої.
- 1825 — Езра Деггетт і його племінник Томас Кенсетт із Нью-Йорка запатентували спосіб консервування в бляшаних банках лосося, устриць і омарів.
- 1903 — оголошено проведення першої велогонки «Тур де Франс» — найпрестижнішого і найпопулярнішого спортивного велозмагання наших днів.
- 1906 — побачив світ перший номер першого українського сатиричного журналу «Шершень».
- 1907 — в журналі «Вар’єте» з’явилися перші рецензії на кінофільми.
- 1915 — француз Георг Клод отримав патент на неонову трубку, яку використовували для зовнішньої реклами.
- 1925 — спільне засідання ВУАН постановило організувати Медичний відділ ВУАН.
- 1938 — американська фірма «Дженерал Моторз» перша у світі почала серійне виробництво дизельних двигунів
- 1946 — створено Союз Українців у Великій Британії.
- 1955 — Президент США Двайт Ейзенхауер дозволив уперше показати по телебаченню зняту прес-конференцію.
- 1963 — відбувся перший виступ групи «Бітлз» на телебаченні
- 1966 — Індіра Ганді стала третім прем’єр-міністром Індії.
- 1978 — у Німеччині випущений останній автомобіль «Фольксваген-жук».
- 2001 — у Бельгії дозволили вживання і зберігання марихуани.