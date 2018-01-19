БІГЛЯНКУ ПОВЕРНУЛИ ДОДОМУ

Вчора 14-річна дівчина після школи не повернулась додому. Батьки не одразу кинулись на пошуки своєї доньки тому, що це було вже не вперше. Однак, коли минула ніч, мати зниклої дівчини звернулась із проханням допомогти знайти її дитину до Покровського відділу поліції. Вже через годину знайду було повернуто батькам. З членами усієї родини правоохоронці провели профілактичну бесіду та склали відносно батьків адміністративний протокол.
19 січня 2018 року до поліції Покровська звернулася 62-річна місцева мешканка із заявою про те, що 18.01.2018 року її 14-річна донька пішла до школи, але додому не повернулась. Правоохоронці одразу вирушили на пошуки зниклої.
Інспектори ювенальної превенції поліції поспілкувалися із однокласними та друзями дівчини, розпитали чи відомо їм куди могла піти їх знайома, об’їхали кілька місць, де вона могла знаходитися. І це дало позитивний результат – через годину пошуків на одній з перевірених квартир поліцейські виявили зниклу неповнолітню. Дівчина розповіла, що вдома батьки постійно її сварять за погану поведінку, тому вона вирішила розпочати доросле життя і жити у друзів.
З дівчиною та її батьками правоохоронці провели профілактичну бесіду, а відносно батьків склали адміністративний протокол за ст.184 «Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей» Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Покровський відділ поліції
Донецької області