ІМЕНИНИ 18 СІЧНЯ

Григорій — значення імені Григорій – «не спить», «бадьорий», «безсонний». Походження імені Григорій грецьке, від слова «григорео», що трактується як «пильнувати, пильнувати». Ім’я Григорій асоціюється з ідеальним християнином.
Роман — ім’я Роман у перекладі з латинської означає «римлянин», «римський», «з Риму». Походження імені Роман не викликає суперечок та сумнівів – це один з варіантів вимови Ромул, імені засновника Риму.
Поліна — жіноче ім’я французького походження. Воно є похідним від чоловічого імені Поль. З латинської мови це ім’я перекладається як «малюк», «маленький». Також існує ще одна версія походження імені Поліна, згідно з якою ім’я пов’язане з ім’ям давньогрецького бога сонця Аполлона. У цьому випадку, його можна перевести як «присвячена Аполлону», «сонячна».
Михайло — чоловіче ім’я, що має древнеиудейские коріння. Походження імені Михайло пов’язане зі словами, які переводяться з давнеиудейского мови як «той, хто як Бог», «подібний до Бога», «рівний Богу». У християн особливо шанується Архангел Михайло, тому це ім’я має широке поширення в християнських країнах.