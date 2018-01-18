ЯК БЕЗПЕЧНО СВЯТКУВАТИ ВОДОХРЕЩА

19 січня відбудеться одне із найважливіших релігійних свят — Водохреща. Традиційно цього дня люди масово вирушать на водойми, щоб зануритись у крижану воду.
Щоб уникнути надзвичайних подій під час відвідування замерзлих річок та озер, напередодні рятувальники вкотре нагадують громадянам правила безпечного поводження на водних об’єктах в день святкування Водохреща.
Фахівці ДСНС зазначили, що категорично заборонено занурюватися у воду в необладнаних для цього місцях. Купання дітей повинно відбуватися лише під наглядом дорослих. А пірнати чи стрибати у воду не можна в жодному разі — заходити в ополонку необхідно повільно й обережно.
З огляду на те, що купання у крижаній воді може бути небезпечним та мати негативні наслідки для людини, фахівці медичної служби нагадали, що перебувати в ополонці можна не більше 10 секунд. Трьох занурень цілком достатньо, зазначають медики. Після купання потрібно обов’язково зігрітися – розтерти тіло рушником, швидко перевдягнутися в суху білизну і випити гарячого чаю.
Окремо працівники медичної служби наголосили, що купання в крижаній воді у стані алкогольного сп’яніння категорично заборонено.
Також на українських водоймах до Водохреща вже обладнані спеціальні місця для занурення, де в посиленому режимі будуть чергувати рятувальники.
Шановні громадяни!
Державна служба з надзвичайних ситуацій закликає вас відповідально ставитись до власного життя та життя своїх рідних, дотримуватися правил поведінки на водоймах під час Водохреща і в разі небезпеки негайно телефонувати до Служби порятунку за номером “101”!