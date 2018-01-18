У ПОКРОВСЬКУ СТРАЙКУВАТИМУТЬ ПЕРЕВІЗНИКИ

В День Хрещення Господнього у Покровську зупиниться рух громадського транспорту. Перевізники планують страйкувати. Таке рішення вони пояснюють фінансовими труднощами.
За словами перевізників, вони працюють в збиток через застарілі тарифи на проїзд. Перевізники стверджують, що тариф на проїзд по місту має становити 5 грн.
«Наш бізнес економічно збитковий. Це не популярний захід, але мер міста примусив перевізників на цей крок », — заявили перевізники в своєму офіційному зверненні до Покровської міської ради.
Уже завтра жоден автобусний маршрут в місті не буде працювати. Акція протесту стартує з 6.00 ранку і може стати безстроковою, відзначили представники міських перевізників.
Пізніше стало відомо, що міський голова Руслан Требушкін планує ввечері 18 січня зустрітись з перевізниками задля вирішення цього питання.