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У ПОКРОВСЬКУ СТРАЙКУВАТИМУТЬ ПЕРЕВІЗНИКИ

18.01.2018 Новини Комментариев нет
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В День Хрещення Господнього у Покровську зупиниться рух громадського транспорту.  Перевізники планують страйкувати. Таке рішення вони пояснюють фінансовими труднощами.

За словами перевізників, вони працюють в збиток через застарілі тарифи на проїзд. Перевізники стверджують, що тариф на проїзд по місту має становити 5 грн.

«Наш бізнес економічно збитковий. Це не популярний захід, але мер міста примусив перевізників на цей крок », — заявили перевізники в своєму офіційному зверненні до Покровської міської ради.

Уже завтра жоден автобусний маршрут в місті не буде працювати. Акція протесту стартує з 6.00 ранку і може стати безстроковою, відзначили представники міських перевізників.

Пізніше стало відомо, що міський голова Руслан Требушкін планує ввечері 18 січня зустрітись з перевізниками задля вирішення цього питання.

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