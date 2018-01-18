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СЕМІНАР У ЦЕНТРІ ЗАЙНЯТОСТІ

18.01.2018 Новини Комментариев нет
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18 січня у Покровському міському центрі зайнятості відбувся третій у цьому році семінар з легальної зайнятості за участі представника Бюро правової допомоги Наталії Козинець. У заході взяли участь 4 особи, які перебувають на обліку у службі зайнятості.

«Для того щоб не стати обдуреним, а робота приносила тільки позитивний результат, необхідно обов’язково мати мінімальний багаж знань, який дозволить адекватно розцінити правомірність дій роботодавця», — розпочала захід провідний фахівець з питань профорієнтації відділу активної підтримки безробітних Крістіна Насєкіна.

Під час проведення заходу представника Бюро правової допомоги Наталії Козинець  розповіла про взаємовідносини між працівником і роботодавцем, про питання офіційного працевлаштування, оподаткування доходів із заробітної плати. Також, були обговорені права та обов’язки роботодавця, які повинні виконуватись протягом усього терміну трудових відносин, та про які повинен знати працівник.

У ході заходу між присутніми спалахнуло жваве обговорення нагальних питань, та надання вичерпних консультацій представником Бюро правової допомоги.

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