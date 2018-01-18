Це Другий Святвечір, під час якого проводили обряди, пов’язані з освітленням води. Напередодні Водохреща це відбувалося в храмах, а вже в саме свято Хрещення — на вулиці, біля джерел і річок. Існувало повір’я, згідно з яким сніг, зібраний у Водохресний вечір, здатний зціляти хвороби. Тому, снігом вмивалися, а талу воду довго зберігали, використовуючи її для господарських цілей і навіть як ліки. Дівчата 18 січня часто вмивалися снігом, щоб зробити шкіру більш білою і красивою.
День 18 січня в народі також відомий як Голодна кутя. За старим звичаєм в цей вечір не вечеряли і нама галися не приймати їжу до самого ранку 19 січня. Також свято широко відомий під іншими назвами: Другий Святвечір, Голодний вечір і т.д. Назва Голодна кутя походить від того, що саме в цей час веселощі припиняли поряд з рясними застіллями, і починався наступний пост. Через що наближається поста у Водохресний Святвечір готували голодну кутю (прісне сочиво) без масла і сиру.
Народні прикмети на 18 січня
- Якщо на Водохресний вечір сніг іде — чекай доброго врожаю зернових культур
- Який є погода 18 січня, такою вона буде і на масницю
- Якщо дме сильний південний вітер, то літо буде дощовим, з великою кількістю гроз
- Якщо вночі зірок не видно, і небо похмуре, то грибів восени буде дуже мало
- Якщо людина народилася у Водохресний Святвечір, то він буде розважливим і спокійним, небагатослівним. В якості оберега він може носити такі камені, як смарагд і опал
- Сильна хуртовина або поземка 18 січня — до хорошого врожаю
- Якщо на деревах мало снігу, то і ягід зовсім не буде. Якщо ж сніг, навпаки, вже погнув гілки на деревах — чекай багатого врожаю
- Повний місяць у цей день віщує розлив річок навесні
- Якщо зірки на небі 18 січня яскраві, то ягнята будуть добре плодитися
- Якщо випав сніг у Водохресний святвечір — прикмета до того, що рік буде врожайним
- Якщо на деревах багато снігу — буде багатий урожай плодів і меду
- Якщо з ранку йде сніг, значить, буде багато гречки та хліба
- Якщо чується гучний гавкіт собак, значить, весь рік полювання та риболовля будуть вдалими
- Вважалося, що якщо худобину 18 січня нагодувати кормом з домішкою снігу, то вона без праці перенесе Водохресні морози
- Якщо курей 18 січня нагодувати снігом, вони будуть нестися весь рік
- Якщо хтось із членів сім’ї хворіє, його потрібно обкласти водохресним снігом, і хвороба відступить. Говорили, що такий спосіб допомагає при болях в ногах і голові.
- Якщо у Водохресний Святвечір скупатися в лазні, це дозволить отримати здоров’я і красу
- Сніг 18 січня кидали в колодязь, щоб вода в ньому не зіпсувалася
- Якщо дівчина вмиється талою водою в цей день, у неї не з’являться веснянки, і не буде віспи. Також вона буде привертати увагу чоловіків
- Якщо в цей день на вікнах і дверях накреслити крейдою хрести, то, за прикметами, можна захиститися від нечистої сили.