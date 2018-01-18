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НОВАЦІЇ УКРЗАЛІЗНИЦІ

18.01.2018 Новини Комментариев нет
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На сайті ПАТ «Укрзалізниця» запрацювала функція придбання квитків з пересадками.

Про це у Facebook повідомив виконувач обов’язків голови правління товариства Євген Кравцов.

Нова функція працює від 18 січня на сторінці резервування і придбання проїзних документів.

За словами Кравцова, це рішення набагато спростить пошук і придбання проїзних документів за складним маршрутом та пропонуватиме альтернативний варіант поїздки не прямим сполученням.

Відтепер на сторінці резервування і придбання проїзних документів у випадку відсутності прямих квитків з’являється додаткова кнопка «пошук маршрутів з пересадкою». Після кліку на неї відкривається перелік усіх існуючих маршрутів з пересадками.

«Ми намагались максимально спростити пошук необхідних квитків, тому в онлайн-замовленні вказуються станція пересадки та час очікування», — написав Кравцов.

Усі квитки пасажири зможуть оплатити однією сумою наприкінці замовлення.

Як відомо, з 16 січня у міжнародних касах «Укрзалізниці» дозволили платити карткою.

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