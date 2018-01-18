НАЗНАЧАТ ЛИ ПЕНСИИ ТЕМ, КОМУ НЕ ХВАТАЕТ СТАЖА?

Кабинет министров Украины утвердил порядок назначения временной государственной социальной помощи неработающим украинцам, которые достигли пенсионного возраста, но не получили права на пенсию. Речь идет о тех, кто не набрал 15 лет страхового стажа.
Этот порядок определяет механизм назначения в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года, уточняет пресс-служба Кабмина.
«Назначение пособия производится структурными подразделениями по вопросам социальной защиты населения районных, городских райгосадминистраций. При этом, учитывается имущественное положение и среднемесячный совокупный доход гражданина», – отмечается в сообщении.
Временная помощь перечисляется каждые шесть месяцев с учетом изменений имущественного состояния человека и среднемесячного совокупного дохода и выплачивается до достижения таким лицом возраста, с которого приобретается право на пенсионную выплату.
Как известно, пенсионная реформа не предусматривает прямого повышения пенсионного возраста.
Так, изначально для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь 25 лет стажа. При стаже 15 – 25 лет на пенсию можно будет выйти в 63 года, менее 15 лет – в 65 лет. Однако нормативы минимального страхового стажа будут увеличиваться на 1 год каждые 12 месяцев до 2028 года.
Таким образом, с 2028 года для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 35 лет страхового стажа. В Пенсионном фонде прогнозируют, что к этому моменту такой стаж будут иметь лишь 45% украинцев, от есть остальные 55% выйдут на пенсии уже позже 60 лет.
В целом, чтобы иметь право на пенсию понадобится 15 лет стажа. Правда, отправиться на заслуженный отдых придется не в 60 лет, а позже.
Кроме того, украинцы смогут покупать страховой стаж в неограниченном количестве для выхода на пенсию.