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НАЗНАЧАТ ЛИ ПЕНСИИ ТЕМ, КОМУ НЕ ХВАТАЕТ СТАЖА?

18.01.2018 Новини Комментариев нет
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Кабинет министров Украины утвердил порядок назначения временной государственной социальной помощи неработающим украинцам, которые достигли пенсионного возраста, но не получили права на пенсию. Речь идет о тех, кто не набрал 15 лет страхового стажа.

Этот порядок определяет механизм назначения в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года, уточняет пресс-служба Кабмина.

«Назначение пособия производится структурными подразделениями по вопросам социальной защиты населения районных, городских райгосадминистраций. При этом, учитывается имущественное положение и среднемесячный совокупный доход гражданина», – отмечается в сообщении.

Временная помощь перечисляется каждые шесть месяцев с учетом изменений имущественного состояния человека и среднемесячного совокупного дохода и выплачивается до достижения таким лицом возраста, с которого приобретается право на пенсионную выплату.

Как известно, пенсионная реформа не предусматривает прямого повышения пенсионного возраста.

Так, изначально для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь 25 лет стажа. При стаже 15 – 25 лет на пенсию можно будет выйти в 63 года, менее 15 лет – в 65 лет. Однако нормативы минимального страхового стажа будут увеличиваться на 1 год каждые 12 месяцев до 2028 года.

Таким образом, с 2028 года для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 35 лет страхового стажа. В Пенсионном фонде прогнозируют, что к этому моменту такой стаж будут иметь лишь 45% украинцев, от есть остальные 55% выйдут на пенсии уже позже 60 лет.

В целом, чтобы иметь право на пенсию понадобится 15 лет стажа. Правда, отправиться на заслуженный отдых придется не в 60 лет, а позже.

Кроме того,  украинцы смогут покупать страховой стаж в неограниченном количестве для выхода на пенсию.

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