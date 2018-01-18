ЛЖЕМІНЕРА ЗАТРИМАНО

Затримано чоловіка, який повідомив про замінування будівлі Покровської міськради. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив начальник Покровського відділу поліції Юрій Гречишкін.
Завдяки оперативності співробітників Покровського відділу поліції, особу, яка повідомила про мінування будівлі виконкому…
Опубліковано Юрієм Гречишкиним 17 січня 2018 р.
Для довідки: згідно зі статтею 259 Кримінального кодексу України, завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, карається позбавленням волі на строк від двох до шести років. Те саме діяння, що спричинило тяжкі наслідки або вчинене повторно, — позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років.
Нагадаємо, анонімне повідомлення про замінування адміністративної будівлі Покровського міськради надійшло в поліцію вчора близько 17.00. Всі приміщення були обстежені вибухотехніками і кінологами, підозрілих предметів і вибухівки не виявлено.