ИТОГИ ВСТРЕЧИ МЭРА С ПЕРЕВОЗЧИКАМИ

Встреча Покровского городского головы с перевозчиками была запланирована на 17:00. Диалог состоялся в кабинете мэра. Он длился около двух часов. После этого журналистам сообщили, что достигнута договоренность о повышении тарифа до 4 гривен на перевозки по Покровску. Руслан Требушкин подчеркнул, что согласно процедуре, повышение тарифа произойдет не раньше февраля. Пока жители Покровска будут получать услуги по старой цене — 3 грн. Представители перевозчиков сообщили, что анонсированная ранее забастовка отменяется.