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ИТОГИ ВСТРЕЧИ МЭРА С ПЕРЕВОЗЧИКАМИ

18.01.2018 Новини, Увага! Комментариев нет
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Встреча Покровского городского головы с перевозчиками была запланирована на 17:00. Диалог состоялся в кабинете мэра. Он длился около двух часов. После этого журналистам сообщили, что достигнута договоренность о повышении тарифа до 4 гривен на перевозки по Покровску. Руслан Требушкин подчеркнул, что согласно процедуре, повышение тарифа произойдет не раньше февраля. Пока жители Покровска будут получать услуги по старой цене — 3 грн. Представители перевозчиков сообщили, что анонсированная ранее  забастовка отменяется.

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