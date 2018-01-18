ДЕ ПРОЙДЕ ОБРЯД ВОДОХРЕЩА?

19 січня, в день Хрещення Господнього, о 6:00 у храмах Покровська пройде ранкове святкове богослужіння. Після служби відбудеться освячення води.
12:00 — на Лисогірський греблі в селищі Шевченко пройде освячення водойми.
Тут будуть організовані місця для переодягання, безкоштовні гарячі глінтвейн і чай.
З Покровська до селища Шевченка можна буде дістатися громадським транспортом. Перші рейси з Покровська відправляться о 10:00, останні з селища Шевченка — о 14:00.
Автобуси відправлятимуться по мірі наповнення та курсуватимуть за маршрутами — №5, №2 та №108.