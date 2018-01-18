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ДЕ ПРОЙДЕ ОБРЯД ВОДОХРЕЩА?

18.01.2018 Увага! Комментариев нет
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19 січня, в день Хрещення Господнього, о 6:00 у храмах Покровська пройде ранкове святкове богослужіння. Після служби відбудеться освячення води.

12:00 — на Лисогірський греблі в селищі Шевченко пройде освячення водойми.

Тут будуть організовані місця для переодягання, безкоштовні гарячі глінтвейн і чай.

З Покровська до селища Шевченка можна буде дістатися громадським транспортом. Перші рейси з Покровська відправляться о 10:00, останні з селища Шевченка — о 14:00.

Автобуси відправлятимуться по мірі наповнення та курсуватимуть за маршрутами — №5,  №2 та  №108.

 

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