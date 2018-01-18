ГОРОСКОП НА 18 СІЧНЯ

ОВЕН
Сьогодні не втручайтеся у конфлікти, які Вас не стосуються.
ТЕЛЕЦЬ
Вдалий день для боротьби зі шкідливими звичками.
БЛИЗНЮКИ
Ваша стратегія примирення допоможе уникнути неприємностей.
РАКИ
Почніть шукати партнера для серйозної роботи.
ЛЕВ
Сьогодні Ви блискуче впораєтесь зі всіма завданнями.
ДІВА
Сприймайте ситуацію з гумором і зберігайте спокій.
ТЕРЕЗИ
Вас захопить можливість саморозвитку, сміливо вперед!
СКОРПІОН
У Вас стільки ідей, що час стати лідером суспільного руху.
СТРІЛЕЦЬ
Почніть боротися з лінощами – здоров`я того варте!
КОЗЕРІГ
Проведіть вечір з комфортом – підіть у сауну або басейн.
ВОДОЛІЙ
Ваш мінливий настрій призведе до деяких сюрпризів.
РИБИ
Розслабитись ввечері допоможе приємна музика або нова книга.