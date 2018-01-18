ВИЛУЧЕНО КОНТРАФАКТ

Під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області розслідується кримінальне провадження за ч.ч. 1, 3 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) КК України.
У четвер, 18 січня, з метою припинення фактів зберігання та реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, прокуратурою Донецької області спільно з оперативними підрозділами Державної прикордонної служби України у Донецькій області, слідчим управлінням фінансових розслідувань Маріупольської ОДПІ Головного управління Державної фіскальної служби України у Донецькій області в районі проведення АТО проведено 4 санкціонованих обшуки помешкань та транспортних засобів на території міста Маріуполь та Мангушського району, а також на КПВВ «Гнутово».
Як встановили слідчі та працівники оперативних підрозділів, мешканець Маріуполя планував переправляти контрафактні алкогольні напої до тимчасово непідконтрольної території Донбасу, а звідти перевозити до Маріуполя з метою збуту тютюнові вироби.
За результатами проведених заходів вилучено більш ніж 170 літрів водно-спиртових сумішей, майже 600 пачок тютюнових виробів відомих марок з ознаками фальсифікації, понад 5000 марок акцизного податку, ящик з новими пробками для пляшок з-під алкогольних напоїв та прилади для закупорювання пляшок, а також чотири пакунки з речовиною рослинного походження сіро-зеленого кольору з характерним запахом коноплі, загальною вагою понад 400 грамів.
Наразі тривають невідкладні слідчі дії, спрямовані на встановлення кола осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.
Прес-служба прокуратури Донецької області