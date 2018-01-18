Актуально:

ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 18 СІЧНЯ

18.01.2018 Варто знати Комментариев нет
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

  • 1535 — іспанський конкістадор Франсиско Пісарро заснував у Перу місто Ліму.
  • 1778 — британський мореплавець Джеймс Кук став першим європейцем, який побачив сучасні Гавайські острови і назвав їх Сандвічевими островами.
  • 1788 — у Ботанічній затоці з’явились перші британські поселенці, котрі мали заснувати в Австралії виправні колонії для злочинців.
  • 1871 — після закінчення програної французами франко-прусської війни у Версальському палаці проголошено створення Німецької імперії, відомої як Другий Рейх.
  • 1886 — у випуск надійшов перший автомобіль.
  • 1918 — на зборах студентів Київського університету Святого Володимира та Українського національного університету ухвалено рішення створити студентський курінь імені Січових стрільців.
  • 1919 — у Версалі розпочалася Паризька мирна конференція, учасники якої схвалили статут Ліги націй.
  • 1919 — більшовицький уряд України ухвалив рішення про відокремлення церкви від держави.
  • 1919 — у Лондоні засновано автомобілебудівну компанію «Бентлі Моторз», котра спеціалізувалась на виробництві спортивних і вишуканих автомобілів. У 1931 році «Бентлі» була придбана компанією «Роллс-Ройс».
  • 1926 — на Арбаті в кінотеатрі «Художній» пройшла прем’єра фільму Сергія Ейзенштейна «Броненосець Потьомкін». Фільм постійно включається кінокритиками в десятку найкращих фільмів всіх часів і народів.
  • 1934 — британську поліцію спорядили кишеньковими радіоприймачами, по яких передавали дані про скоєні злочини. Першим затриманим уже через 15 хвилин після здійснення злочину виявився злодій, що викрав у Брайтоні три пальта.
  • 1944 — на Волині відбулися перші серйозні сутички Української повстанської армії з військами НКВС .
  • 1963 — засновано футбольний клуб «Карпати» (Львів).
  • 1964 — американські лікарі закликали конгрес зобов’язати сигаретні компанії писати на пачках попередження про небезпеку паління для здоров’я.
  • 1964 — «Бітлз» уперше потрапили в американський хіт-парад з піснею «I want to hold your hand», що зайняла 45-е місце. Через два тижні вона вже очолювала список найпопулярних пісень.
  • 1980 — альбом «The Wall» гурту «Pink Floyd» очолив чарт «Біллборд». Цей альбом став однією з найвідоміших робіт групи.
  • 1991 — Бундестаг вчетверте обрав федеральним канцлером лідера партії ХДС Гельмута Коля. Сформований ним новий уряд об’єднаної Німеччини цього дня склав присягу; уперше серед міністрів було чотири жінки.
  • 1995 — під час землетрусу силою 7,2 бала, що стався у місті Кобе (Японія), загинуло шість з половиною тисяч чоловік.
  • 1996 — на носії нового типу — DVD — вийшло перше програмне забезпечення. Компанія «Digital Directory Assistance» оголосила, що нову версію її електронного телефонного довідника «PhoneDisc PowerFinder USA ONE», буде випущено на новому носії інформації — Digital Video Disc (DVD). Дані, що раніше займали 6 дисків CD-ROM, помістились на одному диску DVD.
  • 1997 — норвежець Берґ Усланд закінчив свій одиночний перехід через Антарктиду, котрий стартував 15 листопада 1996 року.
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Tags:, , , , , , , , , , , , , , , ,

Додати коментар