ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 18 СІЧНЯ

- 1535 — іспанський конкістадор Франсиско Пісарро заснував у Перу місто Ліму.
- 1778 — британський мореплавець Джеймс Кук став першим європейцем, який побачив сучасні Гавайські острови і назвав їх Сандвічевими островами.
- 1788 — у Ботанічній затоці з’явились перші британські поселенці, котрі мали заснувати в Австралії виправні колонії для злочинців.
- 1871 — після закінчення програної французами франко-прусської війни у Версальському палаці проголошено створення Німецької імперії, відомої як Другий Рейх.
- 1886 — у випуск надійшов перший автомобіль.
- 1918 — на зборах студентів Київського університету Святого Володимира та Українського національного університету ухвалено рішення створити студентський курінь імені Січових стрільців.
- 1919 — у Версалі розпочалася Паризька мирна конференція, учасники якої схвалили статут Ліги націй.
- 1919 — більшовицький уряд України ухвалив рішення про відокремлення церкви від держави.
- 1919 — у Лондоні засновано автомобілебудівну компанію «Бентлі Моторз», котра спеціалізувалась на виробництві спортивних і вишуканих автомобілів. У 1931 році «Бентлі» була придбана компанією «Роллс-Ройс».
- 1926 — на Арбаті в кінотеатрі «Художній» пройшла прем’єра фільму Сергія Ейзенштейна «Броненосець Потьомкін». Фільм постійно включається кінокритиками в десятку найкращих фільмів всіх часів і народів.
- 1934 — британську поліцію спорядили кишеньковими радіоприймачами, по яких передавали дані про скоєні злочини. Першим затриманим уже через 15 хвилин після здійснення злочину виявився злодій, що викрав у Брайтоні три пальта.
- 1944 — на Волині відбулися перші серйозні сутички Української повстанської армії з військами НКВС .
- 1963 — засновано футбольний клуб «Карпати» (Львів).
- 1964 — американські лікарі закликали конгрес зобов’язати сигаретні компанії писати на пачках попередження про небезпеку паління для здоров’я.
- 1964 — «Бітлз» уперше потрапили в американський хіт-парад з піснею «I want to hold your hand», що зайняла 45-е місце. Через два тижні вона вже очолювала список найпопулярних пісень.
- 1980 — альбом «The Wall» гурту «Pink Floyd» очолив чарт «Біллборд». Цей альбом став однією з найвідоміших робіт групи.
- 1991 — Бундестаг вчетверте обрав федеральним канцлером лідера партії ХДС Гельмута Коля. Сформований ним новий уряд об’єднаної Німеччини цього дня склав присягу; уперше серед міністрів було чотири жінки.
- 1995 — під час землетрусу силою 7,2 бала, що стався у місті Кобе (Японія), загинуло шість з половиною тисяч чоловік.
- 1996 — на носії нового типу — DVD — вийшло перше програмне забезпечення. Компанія «Digital Directory Assistance» оголосила, що нову версію її електронного телефонного довідника «PhoneDisc PowerFinder USA ONE», буде випущено на новому носії інформації — Digital Video Disc (DVD). Дані, що раніше займали 6 дисків CD-ROM, помістились на одному диску DVD.
- 1997 — норвежець Берґ Усланд закінчив свій одиночний перехід через Антарктиду, котрий стартував 15 листопада 1996 року.