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РЕЙД ВУЛИЦЯМИ ПОКРОВСЬКА

17.01.2018 Новини Комментариев нет
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Взимку, коли хочеться тепла та затишку, люди обігрівають свої помешкання усіма можливими способами. Інколи вони вдаються і до серйозних порушень правил пожежної безпеки. Адже використання несправних або саморобних приладів обігріву є однією із найпоширеніших причин пожежу у побуті.

9 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Донецькій області повідомляє, що станом на 17 січня 2018 року на території обслуговування загону вже виникло 10 пожеж та загинула одна особа. За аналогічний період 2017 року відбулося 11 пожеж і також загинула одна особа. Найпоширенішими причинами виникнення пожеж стали порушення правил влаштування та експлуатації пічного обладнання та електроприладів, а також необережне поводження з вогнем.

14 січня сталася пожежа в занедбаному будинку, в наслідок чого загинув безхатченко. Резонансна пожежа сталася 15 січня, коли серед зими без даху над головою лишилася родина покровчан, причиною стало пічне опалення.

Саме тому рятувальники посилюють  масово-роз’яснювальну роботу серед населення щодо недопущення виникнення пожеж в у побуті. Так 17 січня  співробітниками 9-го ДПРЗ ГУ ДСНС України у Донецькій області було проведено інформаційно – роз’яснювальну роботу по найбільш горимим вулицям м. Покровськ.

Під час зустрічі з людьми рятувальники пояснювали основні правила пожежної безпеки, розповіли про наслідки, які можуть виникнути у разі їх недотримання. Також працівники служби з надзвичайних ситуацій вказали громадянам на недоліки в електрогосподарстві їх будинків та проінформували про правила безпечного використання газових та електричних приладів.

Для того, щоб вкрай важлива інформація залишалася в пам’яті надовго, рятувальники презентували кожному кольорові пам’ятки, в яких можна знайти номери телефонів служби порятунку та інформацію про дії у разі виникнення пожежі. Для кращого запам’ятовування правил безпеки життєдіяльності громадяни отримали тематичні листівки.

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