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ПРИКМЕТИ НА 17 СІЧНЯ

17.01.2018 Цікаво знати Комментариев нет
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Це останній день Різдвяних Святок. Незважаючи на те, що Святки тривають аж до Хрещення Господнього, відзначається 19 січня, у старовину саме в цей день намагалися завершити всі посиденьки і розваги також закінчувалися дівочі ворожіння. Наступав період смирення, трудових буднів і строгості вдач. Люди вірили, що саме на Зосиму і Феокстиста, 17 січня, нечиста сила відходить у свої володіння і залишає світ живих, а тому, наостанок намагається якомога більше нашкодити іншим людям. Для того щоб уникнути злих чар, проводили численні обряди. Також у цей день передбачали погоду на найближчі місяці, користуючись прикметами.

Була широко поширена традиція 17 січня виганяти біса з села. Один із жителів села наряджався чортом, і його били, інсценуючи бійку. Потім на місці битви розводили багаття, і кожен намагався перестрибнути через нього, оскільки в цьому випадку, згідно з повір’ям, можна було заручитися підтримкою вищих сил, отримати щастя і здоров’я.

Народні прикмети на 17 січня

  1. Якщо на 17 січня випадає повний місяць, і стоїть ясна погода, значить, навесні буде сильне повінь
  2. Якщо на деревах лежить багато снігу — у бджолярів буде вдалий рік, і вийде зібрати багато меду
  3. Чоловік, який народився в колах в цей день буде дуже прозорливим. В якості талісмана йому рекомендують носити лазурит і гранат
  4. Якщо небо в цей день безхмарне, то сильні морози будуть стояти ще досить довго
  5. Якщо в день Феоктиста, 17 січня, народжується дитина, то він буде володіти таємним знанням
  6. Якщо в цей день чоловік збирався в дорогу, йому потрібно зашити в комір квітка чортополоха — щоб нечисть не звела з дороги і не навела порчу
  7. Якщо хмари 17 січня висять низько — це віщує заметіль
  8. Якщо зоряне небо без хмар — буде сонце і мороз
  9. Червона зоря 17 січня віщує вітряну погоду
  10. Якщо чується крик лисиці в цей день — чекай негоду
  11. Якщо в цей день іде сніг — прикмета до того, що бджоли будуть гарно роїтися
  12. Якщо в день Феоктиста загадати бажання, вийти на вулицю і побачити ківш Великої Ведмедиці на небі праворуч, значить, бажання збудеться. До речі, якщо справа виявиться Чумацький шлях, то для дівчини це обіцяє заміжжя
  13. Якщо 17 січня з іконою обійти навколо будинку, промовляючи молитву, то з житла підуть усі злі сили, які вводять людину в гріх. До закінчення обряду нікого не впускають в дім і з домочадцями не розмовляють.
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