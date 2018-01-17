Це останній день Різдвяних Святок. Незважаючи на те, що Святки тривають аж до Хрещення Господнього, відзначається 19 січня, у старовину саме в цей день намагалися завершити всі посиденьки і розваги також закінчувалися дівочі ворожіння. Наступав період смирення, трудових буднів і строгості вдач. Люди вірили, що саме на Зосиму і Феокстиста, 17 січня, нечиста сила відходить у свої володіння і залишає світ живих, а тому, наостанок намагається якомога більше нашкодити іншим людям. Для того щоб уникнути злих чар, проводили численні обряди. Також у цей день передбачали погоду на найближчі місяці, користуючись прикметами.
Була широко поширена традиція 17 січня виганяти біса з села. Один із жителів села наряджався чортом, і його били, інсценуючи бійку. Потім на місці битви розводили багаття, і кожен намагався перестрибнути через нього, оскільки в цьому випадку, згідно з повір’ям, можна було заручитися підтримкою вищих сил, отримати щастя і здоров’я.
Народні прикмети на 17 січня
- Якщо на 17 січня випадає повний місяць, і стоїть ясна погода, значить, навесні буде сильне повінь
- Якщо на деревах лежить багато снігу — у бджолярів буде вдалий рік, і вийде зібрати багато меду
- Чоловік, який народився в колах в цей день буде дуже прозорливим. В якості талісмана йому рекомендують носити лазурит і гранат
- Якщо небо в цей день безхмарне, то сильні морози будуть стояти ще досить довго
- Якщо в день Феоктиста, 17 січня, народжується дитина, то він буде володіти таємним знанням
- Якщо в цей день чоловік збирався в дорогу, йому потрібно зашити в комір квітка чортополоха — щоб нечисть не звела з дороги і не навела порчу
- Якщо хмари 17 січня висять низько — це віщує заметіль
- Якщо зоряне небо без хмар — буде сонце і мороз
- Червона зоря 17 січня віщує вітряну погоду
- Якщо чується крик лисиці в цей день — чекай негоду
- Якщо в цей день іде сніг — прикмета до того, що бджоли будуть гарно роїтися
- Якщо в день Феоктиста загадати бажання, вийти на вулицю і побачити ківш Великої Ведмедиці на небі праворуч, значить, бажання збудеться. До речі, якщо справа виявиться Чумацький шлях, то для дівчини це обіцяє заміжжя
- Якщо 17 січня з іконою обійти навколо будинку, промовляючи молитву, то з житла підуть усі злі сили, які вводять людину в гріх. До закінчення обряду нікого не впускають в дім і з домочадцями не розмовляють.