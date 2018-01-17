ПОБИЛИ ЛІКАРЯ «ШВИДКОЇ»

На жаль, у роботі служби екстреної медичної допомоги трапляються випадки нападів на працівників швидкої допомоги під час виконання викликів. У своїй роботі медичні працівники надають медичну допомогу всім без виключення пацієнтам, серед яких зустрічаються люди з асоціальною поведінкою, повідомляє Департамент охорони здоров’я Донецької ОДА.
16 січня в м. Добропілля трапився випадок нападу на фельдшера бригади екстреної медичної допомоги. Під час виконання виклику до малолітньої дитини, біля автомобілю швидкої медичної допомоги, у присутності матері та брата пацієнтки, на очах у перехожих, батько дитини наніс удари по голові фельдшеру. В результаті чого працівник швидкої втратив свідомість, а коли приходив до тями, відчув нанесення ударів по всьому тілу. Правопорушник намагався втекти з місця події, але його зупинили перехожі та викликали поліцію. У постраждалого фельдшера були зафіксовані синці, садна та забої, його було госпіталізовано до лікарні. Правопорушник знаходиться у відділені поліції, за фактом події місцеві правоохоронці будуть проводити перевірку.
Слід зазначити що за 2017 рік по Донецькій області офіційно зафіксовано 7 випадків побиття працівників швидкої медичної допомоги.